Учёные: Трагедия Шекспира «Гамлет» вышла раньше, чем предполагалось

По словам специалистов, знаменитое произведение стало известно публике раньше.

Культура

Американские учёные выяснили, что трагедия Уильяма Шекспира «Гамлет» вышла раньше, чем предполагалось. По словам специалистов, знаменитое произведение стало известно публике раньше, чем известно науке, сообщает VladTime.ru.

Официально считается, что Шекспир завершил работу над «Гамлетом» в 1603 году при королеве Елизавете I. Исследователи утверждают, что эта дата неверна: в день гибели Шекспира на престол взошел король Яков I. По роману король Фортинбрас, который получил трон после упокоения Клавдии и Гамлета в конце, является прямой отсылкой к Якову I. В связи с этим, Шекспиру пришлось работать над романом дольше, переписывая его под нового короля. Как отмечают учёные, такая открытая лесть в сторону правителя писателю была необходима, чтобы приблизиться к нему.