Татьяна Овсиенко разрыдалась у ворот «Матросской тишины»

Певица наконец дождалась из СИЗО своего возлюбленного Александра Меркулова

Культура

Накануне ночью из СИЗО был освобожден гражданский муж Татьяны Овсиенко. Певица ждала возлюбленного у ворот «Матросской тишины», а когда наконец увидела Александра Меркулова, не сдержала эмоций и разрыдалась, пишет КП.

Овсиенко поделилась с журналистами, что безумно счастлива воссоединению со своим гражданским мужем. По словам звезды 90-х, с Меркуловым она впервые поняла, что значит счастье, но горе неожиданно пришло в их дом.

В августе 2016 года Александр Меркулов был заключен в столичное СИЗО по обвинению в покушении на питерского бизнесмена Сергея Васильева. С тех пор Овсиенко перестала выходить в свет, однако продолжала давать концерты. Все заработанные деньги певица тратила на адвокатов для возлюбленного.

В ближайших планах воссоединившейся пары – побыть вместе и отдохнуть. В будущем Овсиенко и Меркулов планируют обвенчаться.

Фото: teleprogramma.pro