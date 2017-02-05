Татьяна Арно: Пермь – культурная столица России

По словам ведущей, город полон прекрасных музеев, улиц, и даже горнолыжных склонов.

Культура

Татьяна Арно: Пермь – культурная столица России

Известная российская телеведущая Татьяна Арно во всеуслышание заявила, что Пермь является еще одной культурной столицей России. Об этом стало известно из «Instagram» знаменитости, пишет АН .

Сообщается, что Арно побывала на репетиции спектакля «Травиата» в местном театре оперы и балета, где как ее поразил уровень мастерства актеров. Она надеется увидеть выступление артистов Пермского театра в столице.

По словам ведущей, Пермь без сомнений можно считать культурной столицей, поскольку город полон прекрасных музеев, улиц, и даже горнолыжных склонов.