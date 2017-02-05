Известная российская телеведущая Татьяна Арно во всеуслышание заявила, что Пермь является еще одной культурной столицей России. Об этом стало известно из «Instagram» знаменитости, пишет АН.
Сообщается, что Арно побывала на репетиции спектакля «Травиата» в местном театре оперы и балета, где как ее поразил уровень мастерства актеров. Она надеется увидеть выступление артистов Пермского театра в столице.
По словам ведущей, Пермь без сомнений можно считать культурной столицей, поскольку город полон прекрасных музеев, улиц, и даже горнолыжных склонов.