http://7info.ru/news/world-culture/syn_50_centa_brosil_vyzov_otcu_zachitav_provokacionnyj_rep/
Сын 50 Cent'а бросил вызов отцу, зачитав провокационный рэп
Культура 56
Маркиз Джексон, являющийся сыном знаменитого американского рэпера 50 Cent'а, решил бросить вызов своему отцу, записав провокационный трек об отце, пишет
РЕН .
Сын 50 Cent'а бросил вызов отцу, зачитав провокационный рэп
Культура 56
В песне «Different» парень попытался открыть общественности глаза на своего далеко не идеального отца.
Маркиз Джексон, являющийся сыном знаменитого американского рэпера 50 Cent'а, решил бросить вызов своему отцу, записав провокационный трек об отце, пишет
Сообщается, что 20-летний отпрыск выпустил песню «Different», в которой он попытался открыть общественности глаза на своего далеко не идеального отца.
По словам исполнителя, он по-прежнему считает 50 Cent'а супергероем. Однако с возрастом парень многое переосмыслил, включая отношение к знаменитому отцу.