Сын 50 Cent'а бросил вызов отцу, зачитав провокационный рэп

В песне «Different» парень попытался открыть общественности глаза на своего далеко не идеального отца.

Культура

Маркиз Джексон, являющийся сыном знаменитого американского рэпера 50 Cent'а, решил бросить вызов своему отцу, записав провокационный трек об отце, пишет РЕН .

Сообщается, что 20-летний отпрыск выпустил песню «Different», в которой он попытался открыть общественности глаза на своего далеко не идеального отца.

По словам исполнителя, он по-прежнему считает 50 Cent'а супергероем. Однако с возрастом парень многое переосмыслил, включая отношение к знаменитому отцу.