СТС назвал дату возвращения сериала «Молодежка» на экраны

Новые эпизоды любимого многими сериала начнут выходить с 13 марта.

Культура

Создатели популярного российского сериала о хоккее «Молодежка» рассказали, когда начнется показ четвертого сезона на телеканале «СТС», пишет АН .

По их словам, новые серии появится на экранах уже 13 марта. Сезон будет состоять из 52 серий, 26 из которых была показаны осенью 2016 года. При этом поклонники спортивной истории смогут получить все ответы на вопросы, которые у них остались при просмотре предыдущих эпизодов.

Отметим, что в съемках четвертого сезона сериала приняли участие легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов и известный спортивный комментатор Виктор Гусев.