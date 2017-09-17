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http://7info.ru/news/world-culture/stas_sadalskij_vysmejal_skandalnyj_film_matilda/

Стас Садальский высмеял скандальный фильм «Матильда»
Артист заявил, что сегодня «проститутки» по имени Матильда стали пользоваться огромной популярностью.

Культура   92

Известный актер Стас Садальский поделился с подписчиками в социальной сети Instagram мнением касательно киноленты «Матильда».

Артист заявил, что сегодня «проститутки» по имени Матильда стали пользоваться огромной популярностью. Причиной тому то, что их стали заказывать не только сторонники, но и противники киноленты.

Отметим, что многие пользователи негативно отнеслись к данной шутке. Некоторые указали Садальскому, что он критикует работу, с которой не знаком, пишет Актуальные Новости .