Стас Садальский высмеял скандальный фильм «Матильда»

Артист заявил, что сегодня «проститутки» по имени Матильда стали пользоваться огромной популярностью.

Культура

Известный актер Стас Садальский поделился с подписчиками в социальной сети Instagram мнением касательно киноленты «Матильда».

Артист заявил, что сегодня «проститутки» по имени Матильда стали пользоваться огромной популярностью. Причиной тому то, что их стали заказывать не только сторонники, но и противники киноленты.