Стало известно название новой книги Харуки Мураками

Оба тома новой книги Мураками поступят в продажу 24 февраля.

Культура

Стало известно название новой книги Харуки Мураками. Его объявило японское издательство «Синтёся», передаёт ТАСС.

Новая книга по-японски будет называться «Кисидантё гороси», в английском варианте – «Killing commendatore». На русский это можно перевести как «Убийство командора». Оба тома книги Мураками поступят в продажу 24 февраля.

Стоит отметить, что 67-летний Харуки Мураками является одним из самых популярных в мире современных писателей. Его произведения переведены более чем на 40 языков. Мураками неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе.