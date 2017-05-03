Стало известно, кто рассудит «Евровидение-2017»

Основной задачей жюри станет оценка вокальных способностей участников, а также выступлений.

Культура

Украинская сторона назвала список имен, которые составят украинское жюри песенного конкурса «Евровидение-2017» в Киеве. Данная информация появилась на официальном сайте мероприятия, пишет РЕН .

Сообщается, что судьями конкурса стали поэт Юрий Рыбчинский, участница конкурса «Детское Евровидение-2013» София Тарасова, композитор Сергей Грачев, музыкальный продюсер Яна Прядко и радиоведущий и продюсер Серж Гагарин.

Отметим, что основной задачей жюри станет оценка вокальных способностей участников, а также выступлений. При этом судейство от каждой страны не имеет права оценивать своих соотечественников.