Специалисты раскрыли секрет популярности «Дома-2»

По мнению экспертов, успех проекта связан с интересом людей к чужой личной жизни.

Культура

Группа специалистов заинтересовалась причинами популярности реалити-шоу «Дом-2», который существует уже более десяти лет, и выяснили, в чем секрет популярности данного проекта, пишет Svopi .

Оказывается, успех шоу заключается в его участниках. В проекте участвуют неизвестные люди, которые пришли построить отношения и быть собой, а не жить по сценарию.

По мнению экспертов, чужая личная жизнь, всегда будет интересовать людей. Именно поэтому люди не смогли проигнорировать шанс понаблюдать за развитием чужих отношений.