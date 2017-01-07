Создатели «Викинга» прокомментировали недовольство зрителей

По мнению продюсера фильма, создатели имеют право интерпретировать некоторые исторические события со своей точки зрения.

Культура

Один из создателей исторического боевика «Викинг» Анатолий Максимов сделал несколько заявлений в ответ на критику фильма зрителями, пишет ФАН .

Максимов отметил, что кинолента является не только исторической, но также и художественной. В связи с этим создатели имеют право интерпретировать некоторые исторические события со своей точки зрения.

Продюсер также подчеркнул, что до наших дней практически не сохранились письменные свидетельства того, что происходило на Руси более тысячи лет назад, что вызывало определенные трудности при создании фильма. Поэтому единственным источником, на котором основан сюжет «Викинга», является «Повесть временных лет».