Один из создателей «Шерлока» Марк Гэтисс ответил зрителям, раскритиковавшим недавно вышедшую серию. Поклонники популярного проекта считают, что он превращается в настоящий боевик и сравнивают его с сагой о Джеймсе Бонде, сообщает Дни.ру.
Гэтисс напомнил, что Холмс может применять силу в критических ситуациях. Он отметил, что именно кулаки помогли ему победить Мориарти в книге Артура Конан-Дойля.
«Стреляя в пигмеев и гончих из Ада, придерживался ли Шерлок викторианских правил?» – заявил Марк Гэтисс.