Создатель «Шерлока» ответил недовольным зрителям

Поклонники считают, что сериал превращается в настоящий боевик.

Культура

Один из создателей «Шерлока» Марк Гэтисс ответил зрителям, раскритиковавшим недавно вышедшую серию. Поклонники популярного проекта считают, что он превращается в настоящий боевик и сравнивают его с сагой о Джеймсе Бонде, сообщает Дни.ру.

Гэтисс напомнил, что Холмс может применять силу в критических ситуациях. Он отметил, что именно кулаки помогли ему победить Мориарти в книге Артура Конан-Дойля.