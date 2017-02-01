Создатель «Шерлока» ответил на критику фанатов

Четвертый сезон популярного телесериала показал рекордно низкие рейтинги по просмотрам.

Культура

Марк Гейтисс, сыгравший роль Майкрофта Холмса, дал развернутый ответ на критику четвертого сезона культового британского телесериала «Шерлок», пишет КП .

По мнению одного из создателей сериала, все успешные шоу рано или поздно сталкиваются с волной недовольства. Это связано с тем, что каждый зритель имеет свое видение развития событий в картине. Гейтисс пошутил, что одна из серий чуть не получила название «Негативная реакция».

Стоит отметить, что очередной сезон «Шерлока» показал рекордно низкие рейтинги по просмотрам.