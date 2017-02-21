СМИ: Линдси Лохан досталась главная роль в новой «Русалочке»

Ранее основным кандидатом на роль Русалочки была Эмма Уотсон.

Культура

Известная американская актриса Линдси Лохан рассказала о том, что она будет принимать участие в съемках полнометражного фильма студии «Disney». Об этом стало известно благодаря изданию «Entertainment Weekly», пишет Lenta.

При этом Лохан выложила в свой « Instagram » пост, в котором голливудская звезда сравнивает себя с героиней мультфильма «Русалочка». Более того, она выразила надежду, что право написания заглавной песни для фильма достанется ее сестре Алиане.

Стоит отметить, что ранее на главную роль в картине претендовала Эмма Уотсон. Однако она покинула проект из-за разногласий со студией. После этого актриса перешла в экранизацию «Красавицы и чудовища».