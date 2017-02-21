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http://7info.ru/news/world-culture/smi_lindsi_lohan_dostalas_glavnaja_rol_v_novoj_rusalochke/

СМИ: Линдси Лохан досталась главная роль в новой «Русалочке»
Ранее основным кандидатом на роль Русалочки была Эмма Уотсон.

Культура   8

Известная американская актриса Линдси Лохан рассказала о том, что она будет принимать участие в съемках полнометражного фильма студии «Disney». Об этом стало известно благодаря изданию «Entertainment Weekly», пишет Lenta.

При этом Лохан выложила в свой «Instagram » пост, в котором голливудская звезда сравнивает себя с героиней мультфильма «Русалочка». Более того, она выразила надежду, что право написания заглавной песни для фильма достанется ее сестре Алиане.

Стоит отметить, что ранее на главную роль в картине претендовала Эмма Уотсон. Однако она покинула проект из-за разногласий со студией. После этого актриса перешла в экранизацию «Красавицы и чудовища».