http://7info.ru/news/world-culture/smi_di_kaprio_sygraet_rol_borca_s_italjanskoj_mafiej/
СМИ: Ди Каприо сыграет роль борца с итальянской мафией
Культура 192
Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо примет участие в съемках киноленты про итальянскую мафию, пишет
Lenta .
СМИ: Ди Каприо сыграет роль борца с итальянской мафией
Культура 192
Сюжет фильма будет основан на книге «Черная рука», которая основана на реальных событиях.
Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо примет участие в съемках киноленты про итальянскую мафию, пишет
Сообщается, что фильм будет основан на книге писателя Стефана Тэлти «Черная рука», которая основана на реальных событиях.
Отметим, что Ди Каприо досталась роль нью-йоркского полицейского по имени Джо Петрозино, который активно боролся с организованными преступными группировками эмигрантов из Италии.