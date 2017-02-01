СМИ: Ди Каприо сыграет роль борца с итальянской мафией

Сюжет фильма будет основан на книге «Черная рука», которая основана на реальных событиях.

Культура

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо примет участие в съемках киноленты про итальянскую мафию, пишет Lenta .

Сообщается, что фильм будет основан на книге писателя Стефана Тэлти «Черная рука», которая основана на реальных событиях.

Отметим, что Ди Каприо досталась роль нью-йоркского полицейского по имени Джо Петрозино, который активно боролся с организованными преступными группировками эмигрантов из Италии.