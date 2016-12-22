http://7info.ru/news/world-culture/smesharikov_perevedut_na_anglijskij_jazyk/
«Смешариков» переведут на английский язык
Культура 116
«Смешариков» переведут на английский язык
Культура 116
В данный момент «Смешарики» проданы уже более чем в 90 стран мира.
«Смешариков» переведут на английский язык. Создатели мультсериала пойдут на это, чтобы не адаптировать проект для зарубежной аудитории, передаёт ТАСС.
Заместитель генерального продюсера по международному развитию группы компаний «Рики" Диана Юринова» рассказала, что в данный момент «Смешарики» (сериалы и фильмы) проданы уже более чем в 90 стран мира и переведены на 60 языков мира.
«Из совсем недавних сделок – у нас ожидается релиз в Южной Корее, достаточно широкий, около 2 тысяч экранов, релиз в Великобритании, Ближний Восток», – отметила Юринова.