«Смешариков» переведут на английский язык

В данный момент «Смешарики» проданы уже более чем в 90 стран мира.

Культура

«Смешариков» переведут на английский язык. Создатели мультсериала пойдут на это, чтобы не адаптировать проект для зарубежной аудитории, передаёт ТАСС.

Заместитель генерального продюсера по международному развитию группы компаний «Рики" Диана Юринова» рассказала, что в данный момент «Смешарики» (сериалы и фильмы) проданы уже более чем в 90 стран мира и переведены на 60 языков мира.