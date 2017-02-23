Скончался народный артист Алексей Петренко

Исполнителя более чем 70 запомнившихся публике ролей не стало в возрасте 78 лет.

Культура

Не стало актёра театра и кино, народного артиста РСФСР Алексея Петренко.

Знаменитый артист ушёл из жизни в среду, 22 февраля, пишет «Новости@mail.ru» в ночь на четверг, 23 февраля, со ссылкой на сайт Союза кинематографистов России. О причинах смерти в сообщении речь не идёт.

Алексей Петренко не дожил месяца до своего 79-летия. Он играл в кино до почтенного возраста. Так, в 2009 году он снялся в фильме «Похороните меня за плинтусом», в 2010 – в продолжении эпопеи «Утомлённые солнцем 2», а в 2014 году – в картине «Виктор» совместно с Жераром Депардье и Элизабет Херли.

Эта лента стала одной из последних в богатой фильмографии актера, насчитывающей более 70 любимых народом картин: «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Двадцать дней без войны», «Женитьба», «ТАСС уполномочен заявить», «Жестокий романс», «Узник замка Иф» и многих других.

Наряду с кино Алексей Петренко играл в театрах – Ленинградском театре имени Ленсовета, Московском драматическом театре на Малой Бронной, МХАТе, «Школе современной пьесы».