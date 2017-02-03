Скончалась старейшая актриса России

Театральной артистке Зое Булгаковой было 103 года.

Культура

Ушла из жизни старейшая актриса нашей страны – заслуженная артистка России Зоя Булгакова, сообщает ИА «Народные новости» со ссылкой на ТАСС.

Умерла артистка в Новосибирске в возрасте 103 лет.

Зоя Булгакова – известная театральная актриса, всю жизнь проработавшая в ТЮЗах и исполнявшая роли из классического детского репертуара. Её карьера началась в 1930 году.

Одна из её звёздных ролей – Красная Шапочка. Также в копилке актрисы были Герда в «Снежной королеве», Кот в сапогах, Конёк-Горбунок, Снегурочка, Золушка, Зайка-Зазнайка и Митиль. Она обладала редким для театра амплуа травести (актриса, играющая мальчиков или подростков) и была востребована всегда.

Известно, что Зоя Булгакова играла королеву в пьесе Самуила Маршака «12 месяцев» и очаровала самого автора, так, что он придумал для неё тексты ролей.

При этом в возрасте 55 лет Булгакова ушла из театра и переехала из Москвы в Новосибирск.

Со старейшей актрисой России простятся 6 февраля в Доме актера.

На фото Зоя Булгакова в 2009 году.