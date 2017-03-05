Скандально известную Диану Шурыгину пригласили сниматься в кино

По словам создателей будущей картины, девушке по силам сыграть примерного ребенка.

Культура

Известный продюсер Юрий Спиридонов официально пригласил звезду интернет-сообщества Диану Шурыгину принять участие в съемках его нового фильма, получившего пилотное название «Егор Шилов», пишет АН .

По словам главы «Чувашфильма», девушке по силам сыграть примерного ребенка. Диана имеет отличные внешние данные, а также она показала достойное актерское мастерство в выпусках шоу «Пусть говорят». Спиридонов отметил, что личная история девочки, которая стала достоянием общественности, не войдёт в кинокартину, если та даст согласие на предложение:

«Ток-шоу и прочие подробности личных проблем Дианы нас не интересуют. Мы рассматриваем ее как актера высокого уровня с потрясающими внешними данными. Кроме того, она имеет большой потенциал, ввиду чего его стоит развивать».

Создатели картины уверены, что участие в съёмках позволит Шурыгиной жить дальше нормальной жизнью.