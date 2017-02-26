Скандально известная Диана Шурыгина может стать моделью

Об этом рассказал ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов.

Культура

Диана Шурыгина, ставшая звездой Интернета, получила предложение принять участие в Московской неделе моды. Об этом рассказал ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов, пишет VN .

По словам шоумена, несовершеннолетняя девушка, которая заявила на всю страну об изнасиловании, стала объектом пристального внимания общественности. Так, ей уже предложили принять участие в клипе, модном показе, а одна из сетей питания может сделать ее лицом компании. На данный момент Шурыгина не дала ответ по поводу того, какое предложение ей ближе всего.

Напомним, что Диана Шурыгина стала настоящей знаменитостью после участия в выпуске шоу «Пусть говорят» от 31 января, в котором она призналась, что двое парней вступили с ней в близость против ее воли.