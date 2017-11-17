Штора вместо платья: Полина Гагарина шокировала публику необычным нарядом

Певица вместе с супругом посетила церемонию вручения премии «Больше чем звезды» журнала OK

Культура

Полина Гагарина шокировала публику необычным нарядом, пишет Телепрограмма.

Накануне певица вместе с супругом посетила яркое светское мероприятие – церемонию вручения премии «Больше чем звезды» журнала ОК. И если муж исполнительницы выбрал строгий черный костюм, то сама Гагарина дала волю фантазии.

На Полине красовалось дизайнерское платье персикового цвета. Сверху наряд украшали пайетки, а по низу шла собранная ткань. Интернет-пользователи тут же назвали платье «шторой», хоть и достаточно стильной.

Кроме того, многие обратили внимание на излишнюю худобу певицы.

Отметим, что в ходе мероприятия Гагарина получила приз в номинации «Главный герой. Музыка».

Фото: instagram.com/gagara1987