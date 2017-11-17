Полина Гагарина шокировала публику необычным нарядом, пишет Телепрограмма.
Накануне певица вместе с супругом посетила яркое светское мероприятие – церемонию вручения премии «Больше чем звезды» журнала ОК. И если муж исполнительницы выбрал строгий черный костюм, то сама Гагарина дала волю фантазии.
На Полине красовалось дизайнерское платье персикового цвета. Сверху наряд украшали пайетки, а по низу шла собранная ткань. Интернет-пользователи тут же назвали платье «шторой», хоть и достаточно стильной.
Кроме того, многие обратили внимание на излишнюю худобу певицы.
Отметим, что в ходе мероприятия Гагарина получила приз в номинации «Главный герой. Музыка».