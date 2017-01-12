Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-culture/shnurov_otdast_trjom_polzovateljam_instagram_300_tysjach_rublej/

Шнуров отдаст трём пользователям Instagram 300 тысяч рублей
Лидер «Ленинграда» запустил в Instagram конкурс к 20-летию группы.

Культура   143

Сергей Шнуров отдаст трём пользователям Instagram 300 тысяч рублей. Такой подарок лидер «Ленинграда» сделает своим поклонникам в честь 20-летия группы, сообщает Svopi.ru.

Шнуров запустил в Instagram конкурс. Он предложил пользователям соцсети переделать афишу с его изображением. Те, чьи фотожабы окажутся лучшими, получат по 100 тысяч рублей.

«Из этой афиши сделайте прикольную фотожабу, разместите её с хештегом #двадцатьлетленинградости лучшие три, на мой вкус, получат 100 тыс руб. Срок два дня. Удачи», – написал Шнуров.