http://7info.ru/news/world-culture/shnurov_otdast_trjom_polzovateljam_instagram_300_tysjach_rublej/
Шнуров отдаст трём пользователям Instagram 300 тысяч рублей
Культура 143
Сергей Шнуров отдаст трём пользователям Instagram 300 тысяч рублей. Такой подарок лидер «Ленинграда» сделает своим поклонникам в честь 20-летия группы, сообщает
Svopi.ru.
Шнуров отдаст трём пользователям Instagram 300 тысяч рублей
Культура 143
Лидер «Ленинграда» запустил в Instagram конкурс к 20-летию группы.
Сергей Шнуров отдаст трём пользователям Instagram 300 тысяч рублей. Такой подарок лидер «Ленинграда» сделает своим поклонникам в честь 20-летия группы, сообщает
Шнуров запустил в Instagram конкурс. Он предложил пользователям соцсети переделать афишу с его изображением. Те, чьи фотожабы окажутся лучшими, получат по 100 тысяч рублей.
«Из этой афиши сделайте прикольную фотожабу, разместите её с хештегом #двадцатьлетленинградости лучшие три, на мой вкус, получат 100 тыс руб. Срок два дня. Удачи», – написал Шнуров.