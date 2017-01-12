Шнуров отдаст трём пользователям Instagram 300 тысяч рублей

Лидер «Ленинграда» запустил в Instagram конкурс к 20-летию группы.

Культура

Сергей Шнуров отдаст трём пользователям Instagram 300 тысяч рублей. Такой подарок лидер «Ленинграда» сделает своим поклонникам в честь 20-летия группы, сообщает Svopi.ru.

Шнуров запустил в Instagram конкурс. Он предложил пользователям соцсети переделать афишу с его изображением. Те, чьи фотожабы окажутся лучшими, получат по 100 тысяч рублей.