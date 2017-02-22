Сергей Шнуров вставил зубы за 250 тысяч долларов

По словам звезды, в молодости он часто участвовал в драках, в результате чего терял зубы.

Культура

Известный российский музыкант, шоумен, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал в интервью, что побывал в США, где вставил зубы за 250 тысяч долларов, пишет АН .

По словам звезды, в молодости он часто участвовал в драках, в результате чего терял зубы:

«Я много кого кусал за свою жизнь. Какие-то зубы остались в телах поверженных врагов. Теперь я могу с гордостью сказать, что «голливудская улыбка» готова».

Шнуров признался, что побывал в Лос-Анджелесе, где занимался ремонтом зубов. Шоумен отметил, что теперь может спокойно чувствовать себя даже в непростых жизненных ситуациях.