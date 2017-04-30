Секрет красоты Джулии Робертс: сода, оливковое масло и печенье

Известная красотка поделилась с поклонниками секретами молодости и привлекательности

Культура

Актриса Джулия Робертс совсем скоро разменяет шестой десяток. При этом звезде фильма «Красотка» удается поддерживать себя в отличной форме и радовать поклонников своей обворожительной улыбкой. О секретах красоты и молодости Робертс пишет ВладТайм .

Актриса не может сидеть на безуглеводной диете. В ежедневный рацион Джулии обязательно входит авокадо, а ее любимое лакомство – печенье.

Эликсир для придания лицу сияющего оттенка Робертс готовит сама, добавляя в теплую воду для умывания несколько капель оливкового масла. А для сохранения своей белоснежной улыбки актриса использует обычную пищевую соду.

Кроме того, Джулии Робертс позволяет оставаться в форме активная физическая нагрузка. Актриса занимается йогой, аквааэробикой, пилатесом и плиометрикой (разновидность прыжков). Звезда Голливуда признается, что не любит сам процесс занятий спортом, зато наслаждается состоянием после тренировки.