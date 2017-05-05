Сати Казанова не дает младшим сестрам вступить в брак

Согласно древней традиции младшие сестры не могут выйти замуж, пока старшая все еще «в девках»

Культура

Экс-солистке группы «Фабрика» Сати Казановой вполне комфортно находиться в статусе незамужней дамы. 34-летняя певица признается, что не торопится выйти замуж, поскольку ждет того единственного, с кем можно будет прожить всю оставшуюся жизнь.

С таким положением дел не согласны мама и сестры Казановой, пишут АН . Оказывается, ее мать активно ищет жениха для своей звездной дочки. Ведь по древней традиции младшие сестры не могут выйти замуж, пока старшая засиживается в девках.

К счастью младших сестер, семья певицы придерживается современных взглядов на семью и брак. Девушки шутят, что иначе им бы пришлось очень долго подстраиваться под настроение Сати.

Фото: Актуальные новости