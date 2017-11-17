Ростовская модель Playboy взбодрила подписчиков снимком голых ягодиц

При этом Мария Лиман пошутила, что пролила утренний кофе на штаны, поэтому и ходит без них

Культура

Ростовская модель Playboy взбодрила подписчиков снимком голых ягодиц, пишут ОАnews.

Мария Лиман, известная весьма откровенными снимками, опубликовала в своем блоге очередное пикантное фото. На этот раз девушка в милом свитере и вязаных гольфах позирует на крыльце загородного дома, «забыв» одеть штаны.

«Ничто так не бодрит с утра, как свежий, ароматный кофе, вылитый на штаны. Поэтому с утра я предпочитаю ходить в голификах (орфография автора сохранена – прим.ред.)», – шутливо подписала Мария очередной сексуальный снимок.

Подписчики модели по достоинству оценили ее упругие подтянутые формы и отметили, что голые ягодицы Лиман взбодрили их с утра не хуже, чем чашка кофе.

Фото: www.instagram.com/liman_maria