Пугачева спела в «Новогоднем огоньке» несмотря на годовщину свадьбы с Галкиным

Ранее сообщалось, что звезда обиделась на критиков и отказалась от участия в праздничных съемках.

Культура

На просторах сети активно обсуждался слух, согласно которому знаменитая певица Алла Пугачева обиделась на критиков и отказалась от участия в праздничных съемках.

Сама Алла Борисовна оставила без комментария данную информацию. При этом директор артистки Елена Чупракова отметила, что скорее всего, новогодняя ночь пройдет для россиян без примадонны. Также считалось, что у звезды нет новых песен в уходящем году.