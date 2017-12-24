На просторах сети активно обсуждался слух, согласно которому знаменитая певица Алла Пугачева обиделась на критиков и отказалась от участия в праздничных съемках.
Сама Алла Борисовна оставила без комментария данную информацию. При этом директор артистки Елена Чупракова отметила, что скорее всего, новогодняя ночь пройдет для россиян без примадонны. Также считалось, что у звезды нет новых песен в уходящем году.
Оказывается, все-таки песни у Пугачевой есть, и мы увидим ее в новогоднюю ночь. В минувшую субботу, в шестую годовщину своей свадьбы с шоуменом Максимом Галкиным, певица снялась для новогодней ночи Первого Канала. Номер с участием знаменитости снимали в шикарном отеле в центре Москвы, пишет Комсомольская правда.