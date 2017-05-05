Пугачева – Киркорову: «Смени пластинку, Филипп!»

Примадонна устала от признаний бывшего мужа

Культура

Бывшая супруга Киркорова игнорировала его концерт в Кремле, однако на банкете все же появилась, пишет Собеседник.

Произнося тост, Алла Пугачева призналась: «До сих пор не могу понять: 50 лет – это много или мало? Если судить по творчеству, то репертуар Филиппа только молодеет. Когда ему было 25–30 лет, он подходил к нему больше по-стариковски. А сегодня я вижу креативного молодого человека, фаната своего дела, потрясающего артиста, наконец-то прекрасно одетого». Также Примадонна отметила, что главные хиты в жизни юбиляра – это его дети, а в заключение призналась, что уважает Киркорова, и даже разрешила себя поцеловать.

Растроганный певец не сдержался и выдал признание: «Ты была и остаешься моей музой. Главной в моей жизни!». Однако Пугачева быстро осадила именинника: «Сколько раз ты об этом сказал! Во всех программах на всех каналах одно и то же. Обнови пластинку!».

Напомним, в минувший уикенд в Кремлевском дворце с размахом проходило празднование 50-летнего юбилея короля российской эстрады Филиппа Киркорова. После банкета подарки вывозили на грузовиках.