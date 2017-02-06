Продолжение «Пиратов Карибского моря» наконец-то представлено в сети

В главных ролях снова заняты Джонни Депп и Орландо Блум.

Культура

Пятое продолжение эпопеи «Пираты Карибского моря» - «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» - наконец-то появилось в сети в виде трейлера, информируют «Народные новости» в понедельник, 6 февраля. Трейлер презентовала компания Disney.

Продолжения фильма поклонники ждали почти 2 года: он должен был выйти в прокат в 2015 году, но процесс застопорился из-за проблем с финансированием и сценарием.

По сегодняшним данным, пятые «Пираты…» дойдут до широких экранов в мае 2017 года.

В главных ролях в фильме будут заняты Джонни Депп, Орландо Блум, Джеффри Раш и многие другие участники команды, уже ставшей культовой. Капитан Джек Воробей снова будет биться с вечным своим противником - капитаном Салазаром.