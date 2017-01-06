Продюсер «Викинга» ответил на критику зрителей

Зрители упрекают создателей картины в недостоверности многих событий.

Культура

Продюсер «Викинга» Анатолий Максимов ответил на критику зрителей, упрекнувших создателей картины в недостоверности многих событий, передаёт Лента.ру.

Максимов обратил внимание на тот факт, что многие критики ленты опираются на утверждения историка Василия Татищева, который писал, что Крещение на Руси шло «огнём и железом». Продюсер заявил, что достоверного подтверждения этой гипотезы нет.

«Учёный просто проиллюстрировал свою концепцию. События, о которых рассказывает «Викинг», находятся в зоне интерпретации. Мы предлагаем одну из них. От той эпохи не осталось главных свидетельств — письменных памятников. Мы даже не знаем, какой была письменность у наших предков», — подчеркнул продюсер «Викинга».

При этом Максимов отметил, что сюжет фильма в точности воспроизводит «Повесть временных лет» — «единственный бесспорный исторический документ, записанный через сто лет после смерти Владимира».