Правильно выбранный наряд вывел американскую певицу в топ продаж альбомов

Певица Джой Вилла появилась на «Грэмми» в платье с лозунгом Трампа.

Культура

Джой Вилла, американская автор и исполнительница песен, появилась на церемонии «Грэмми» в платье с предвыборным лозунгом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», . передают «Актуальные новости».

Необычный наряд певицы придал светско-культурному мероприятию политический акцент. За это и за демонстративную поддержку Трампа его противники стали обливать Вилла грязью в сети.

В результат продажа её альбомов выросли более чем в 500 тысяч раз и заняли топовое место на Амазоне. До этого певица не могла похвастаться столь широкой известностью.