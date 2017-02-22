Пореченков рассказал, почему «Вурдалаки» не сходны с американским кино

Актёр сыграл священника Лавра в экранизации раннего рассказа Алексея Толстого «Семья вурдалака»

Культура

В преддверие выхода в прокат 22 февраля картины режиссера Сергея Гинзбурга «Вурдалаки» актер Михаил Пореченков, сыгравший главную роль в фильме, рассказал «Известиям» о работе в картине и трудности морального выбора.

По словам актера, «Вурдалаки» вобрали в себя целый ряд интересных пластов, главными из которых стали человеческая история и борьба за любовь. Кроме этого, в рассказе Толстого, заметил Пореченков, есть история сыгранного им героя – Лавра и борьба добра со злом.

При этом, как отметил актер, Лавр хоть и является героем «фэнтезийного» произведения, остается персонажем очень реальным.

— Конечно, фильм про вампиров, но это скорее аллегория того зла, которого сегодня так много вокруг и с которым можно и нужно бороться. Лавр делает свой выбор — жертвует собой. Серьезный поступок.

Пореченков рассказал, что не хотел бы, чтобы в его жизни когда-либо встал такой выбор. Однако рассказ Толстого, как и экранизация Гинзбурга, учат, что каждому человеку чем-то приходится жертвовать ради идеи и веры.

В то же время Пореченков отметил важность серьезного российского кино сегодня. По его словам, россиян «закормили американским кино», которое уже невозможно смотреть из-за карикатурности герое, которые либо однозначно отрицательные, либо картинно-положит ельные. Актер отметил, что к российскому кино сегодня наш зритель предъявляет гораздо более высокие требования, оттого и угодить россиянам сложнее.

— У нас есть серьезная внутренняя история: мы всё время играем Чехова. Мучаемся сложными переживаниями, строим сложные взаимоотношения и конфликты. Поэтому нам хотелось бы смотреть кино вдумчивое, глубокое, — сказал Пореченков.