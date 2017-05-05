http://7info.ru/news/world-culture/pomolodevshemu_maksimu_galkinu_ne_prodajut_alkogol/
Помолодевшему Максиму Галкину не продают алкоголь
Культура 105
На днях Максим Галкин дал концерт в Каловых Варах. Зрители оценили новую стрижку артиста, отметив, что она его очень молодит. Сам Галкин считает, что виной тому – целебные источники, пишет
КП.
Помолодевшему Максиму Галкину не продают алкоголь
Культура 105
40-летний артист выглядит значительно моложе своих лет, о чем ему регулярно сообщают окружающие
На днях Максим Галкин дал концерт в Каловых Варах. Зрители оценили новую стрижку артиста, отметив, что она его очень молодит. Сам Галкин считает, что виной тому – целебные источники, пишет
«Всего сутки попил воды из источников... Видать, переборщил – не продают алкоголь. Боюсь, ещё день и не пустят в самолёт без сопровождения! – пошутил юморист на своей страничке в Instagram.
Многие поклонники 40-летнего артиста отмечают, что он выглядит значительно моложе своих лет. А коллеги «по цеху» и вовсе продолжают считать Галкина «молодым дарованием».
Да и сам артист не считает свой возраст зрелым. Максим Галкин уверен, что он находится в самом расцвете сил и ощущает себя молодым, несмотря на дату рождения.