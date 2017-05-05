Помолодевшему Максиму Галкину не продают алкоголь

40-летний артист выглядит значительно моложе своих лет, о чем ему регулярно сообщают окружающие

Культура

На днях Максим Галкин дал концерт в Каловых Варах. Зрители оценили новую стрижку артиста, отметив, что она его очень молодит. Сам Галкин считает, что виной тому – целебные источники, пишет КП.

«Всего сутки попил воды из источников... Видать, переборщил – не продают алкоголь. Боюсь, ещё день и не пустят в самолёт без сопровождения! – пошутил юморист на своей страничке в Instagram.

Многие поклонники 40-летнего артиста отмечают, что он выглядит значительно моложе своих лет. А коллеги «по цеху» и вовсе продолжают считать Галкина «молодым дарованием».

Да и сам артист не считает свой возраст зрелым. Максим Галкин уверен, что он находится в самом расцвете сил и ощущает себя молодым, несмотря на дату рождения.