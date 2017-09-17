В сети идет активное обсуждение выступление рэпера в программе «Агора» на телеканале «Культура».
В обсуждении субкультуры рэп-баттлов приняли участие ведущий Михаил Швыдкой, а также такие гости, как поэт Дмитрий Воденников, музыкальный журналист Александр Кушнир, литературовед Игорь Волгин, депутат Сергей Шаргунов и рэпер Хан Замай.
Отметим, что общественность восприняла появление рэперов на телеканале с удивлением. Многие посмеялись над тем, насколько образ Гнойного не соответствует концепции «Культуры», а также обратили внимание, что исполнитель держится скромно, что ему не свойственно, пишет Lenta.