Пользователи высмеяли выступление репера Гнойного на канале «Культура»

Общественность восприняла появление рэпера на телеканале с удивлением.

Культура

В сети идет активное обсуждение выступление рэпера в программе «Агора» на телеканале «Культура».

В обсуждении субкультуры рэп-баттлов приняли участие ведущий Михаил Швыдкой, а также такие гости, как поэт Дмитрий Воденников, музыкальный журналист Александр Кушнир, литературовед Игорь Волгин, депутат Сергей Шаргунов и рэпер Хан Замай.