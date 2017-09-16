На протяжении нескольких последних дней Интернет-пользователи по всему миру обсуждают шокирующие снимки звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210». На фотографиях, попавших в Сеть, в своем современном обличии запечатлена 45-летняя актриса и режиссер Дженнифер «Дженни» Гарт, сыгравшая в популярной мыльной опере милую и привлекательную Келли Тейлор.
Как пишет РГ, пользователи Сети были неприятно удивлены внешним видом бывшего секс-символа 1990-х. Сегодня Дженни Гарт выглядит заметно постаревшей, располневшей и явно не следящей за собой.
Известно, что Гарт трижды была замужем, и в настоящее время воспитывает трех дочерей от актера Питера Фачинелли.