Пользователи Сети шокированы запущенностью экс-звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Сегодня 45-летняя Дженнифер «Дженни» Гарт совсем не похожа на свою милую и привлекательную героиню

Культура

На протяжении нескольких последних дней Интернет-пользователи по всему миру обсуждают шокирующие снимки звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210». На фотографиях, попавших в Сеть, в своем современном обличии запечатлена 45-летняя актриса и режиссер Дженнифер «Дженни» Гарт, сыгравшая в популярной мыльной опере милую и привлекательную Келли Тейлор.

Как пишет РГ , пользователи Сети были неприятно удивлены внешним видом бывшего секс-символа 1990-х. Сегодня Дженни Гарт выглядит заметно постаревшей, располневшей и явно не следящей за собой.

Известно, что Гарт трижды была замужем, и в настоящее время воспитывает трех дочерей от актера Питера Фачинелли.

Фото: twitter.com/SilenceFakk