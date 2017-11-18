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http://7info.ru/news/world-culture/polina_gagarina_podumyvala_ob_uhode_so_sceny/

Полина Гагарина подумывала об уходе со сцены
По словам певицы, рождение дочки полностью перевернуло ее жизнь.

Культура   159

Известная певица Полина Гагарина, которая недавно во второй раз стала мамой, рассказала о своем желании завершить карьеру и покинуть сцену.

По словам артистки, рождение дочки Мии полностью перевернуло ее жизнь. В какой-то момент она задумывалась о том, чтобы посвятить всю свою жизнь дочери. Звезда призналась, что перестала выходить из дома, а также намеревалась отменить все ранее запланированные концерты.

Гагарина уверена, что подобное поведение было спровоцировано гормонами. Теперь же это состояние прошло, и исполнительница полна сил, чтобы продолжить выступать, пишет Актуальные Новости .