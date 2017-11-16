Поклонников взбудоражили спортивные ягодицы «русской Кардашьян»

Анастасия Квитко старается поддерживать себя в форме и регулярно радует подписчиков сексуальными фотографиями из спортзала

Культура

Модель Анастасия Квитко, известная как «русская Кардашьян», опубликовала в своем Instagram очередной сексуальный снимок из спортзала.

Неизвестно, был он сделан до занятий или после. Собственно, это и не так важно. Более примечательны другие детали фотографии, а именно – лосины для фитнеса, сексуально обтягивающие упругие ягодицы девушки.

Подписчики Квитко как всегда восхитились аппетитными и подтянутыми формами модели, оставив на ее страничке множество приятных комментариев и почти 130 тысяч «лайков».

Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko