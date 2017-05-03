Поклонники возмущены странной связью Билана с Бузовой

Некоторые фанаты предположили, что они готовят совместный клип или песню.

Культура

Известный российский певец Дима Билан поделился со своими подписчиками в Instagram фото с Ольгой Бузовой. При этом артист написал под снимком хвалебные слова в адрес телеведущей, пишет РЕН со ссылкой на Ридус .

Так, музыкант прокомментировал выложенный пост следующим образом:

«Оля, столько в тебе всегда позитива и добра, что абсолютно понимаешь твоих поклонников и друзей!!! Ты заряжаешь! Ничего в жизни случайного не бывает - вот ещё какая истина! Сил тебе и любви, тот, кто много отдаёт, нуждается быть счастливым и пополнять свои запасы энергии! »

Отметим, что многие фанаты Димы Билана не понимают, что может связывать их кумира со скандально известной звездой. Некоторые поклонники предположили, что они готовят совместный клип или песню.