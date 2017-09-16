http://7info.ru/news/world-culture/poklonniki_podozrevajut_muzha_ksenii_borodinoj_v_alkogolizme/
Поклонники подозревают мужа Ксении Бородиной в алкоголизме
Культура 87
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Территория Новостей , к таким выводам подписчики звездной пары пришли из-за ряда опубликованных фотографий, на которых Курбан выглядит не совсем здоровым.
Поклонники подозревают мужа Ксении Бородиной в алкоголизме
Культура 87
В последнее время Курбан Омаров выглядит на фото не совсем здоровым
Поклонники ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной подозревают ее мужа, Курбана Омарова, в злоупотреблении спиртными напитками.
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Еще одним доказательством подозрений фанатов стал недавний эфир нового сезона Comedy Club, на котором Омаров появился с отекшим лицом нездорового цвета.
Интернет-пользователи тут же припомнили супругу телеведущей его измены, жестокое обращение с беременной женой, а также пассивное участие в ведении семейного бизнеса.
При этом фанаты Бородиной переживают за ее личную жизнь и надеются на лучшее.
Фото: instagram.com/zimamoscow