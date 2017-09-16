Поклонники подозревают мужа Ксении Бородиной в алкоголизме

В последнее время Курбан Омаров выглядит на фото не совсем здоровым

Культура

Поклонники ведущей телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной подозревают ее мужа, Курбана Омарова, в злоупотреблении спиртными напитками.

Как пишет Территория Новостей , к таким выводам подписчики звездной пары пришли из-за ряда опубликованных фотографий, на которых Курбан выглядит не совсем здоровым.

Еще одним доказательством подозрений фанатов стал недавний эфир нового сезона Comedy Club, на котором Омаров появился с отекшим лицом нездорового цвета.

Интернет-пользователи тут же припомнили супругу телеведущей его измены, жестокое обращение с беременной женой, а также пассивное участие в ведении семейного бизнеса.

При этом фанаты Бородиной переживают за ее личную жизнь и надеются на лучшее.

Фото: instagram.com/zimamoscow