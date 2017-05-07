Поклонники осудили Ольгу Бузову за очередной «голый» снимок

Фанаты посоветовали телеведущей остепениться.

Культура

Известная российская телеведущая Ольга Бузова, пребывающая в данный момент на отдыхе в Греции, в очередной раз поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным фото, передает РЕН .

Так, звезда выложила снимок, на котором она предстала в одних розовых бикини, повернувшись спиной к камере. Примечательно, что многие поклонники знаменитости раскритиковали ее за то, что она слишком часто показывает себя голой:

«Совсем не понятен посыл этих фото и видео... Если мужику, то в личку такое шлют. Если подразнить бывшего, то ясно, что до сих пор задевает, но увы, как правило, это просто отчаянные выплески женщин».

Отметим, что фанаты посоветовали Бузовой остепениться.