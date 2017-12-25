Известная актриса и телеведущая Екатерина Стриженова пришла в гости в рамках программы Елены Малышевой «Здоровье». Звезда поделилась кадрами с передачи с ее участием с подписчиками в Instagram.
Для популярной программы Екатерина облачилась в свободное серое платье. Образ дополнили пышная укладка темных волос и длинные серьги.
Отметим, что многие поклонники заметили, что звезда заметно поправилась. Теперь они гадают, что стало причиной набора веса. Часть фанатов считает, что у Стриженовой случился некий сбой в организме. Другие уверены, что знаменитость позволила себе немного расслабиться. Некоторые же заявили, что у телеведущей произошли естественные изменения в силу возраста, пишет Дни.