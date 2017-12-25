Поклонники беспокоятся за располневшую Екатерину Стриженову

Многие пользователи заметили, что звезда заметно поправилась.

Культура

Известная актриса и телеведущая Екатерина Стриженова пришла в гости в рамках программы Елены Малышевой «Здоровье». Звезда поделилась кадрами с передачи с ее участием с подписчиками в Instagram .

Для популярной программы Екатерина облачилась в свободное серое платье. Образ дополнили пышная укладка темных волос и длинные серьги.