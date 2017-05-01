Подарки и цветы Киркорова вывозили из Кремля грузовиками

Поп-звезда российской эстрады с размахом отметил свой юбилей

Культура

Вчера в Кремлевском дворце собрался весь отечественный бомонд, чтобы поздравить Филиппа Киркорова с 50-летием, пишут Дни.ру.

На праздник было приглашено около тысячи гостей, и каждому юбиляр позвонил лично, а также отправил шикарные пригласительные билеты.

В разгар праздника в центре внимания гостей оказался огромный 400-киллограммовый торт с карамельной короной и буквой «Я» в центре кулинарного шедевра.

Поп-короля российской эстрады просто завалили подарками. Роскошные букеты, шоколад ручной работы, украшения, дорогая косметика, вазы и картины – все это было вывезено из Кремля на нескольких грузовиках.