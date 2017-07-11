Певица МакSим может стать многодетной матерью

Фанаты заподозрили исполнительницу в третьей беременности

Культура

Певица МакSим в ближайшем будущем может стать многодетной матерью. В интернете активно обсуждаются слухи о ее возможной беременности, пишут АН.

Девушка уже воспитывает двоих дочерей от предыдущих браков. Сейчас о ее личной жизни мало что известно, однако последний пост исполнительницы в Instagram вызвал у поклонников подозрения, что певица находится в интересном положении.

МакSим опубликовала фото, на котором делает шпагат. В комментарии к снимку девушка написала: «Жаль, что пока толком нельзя заниматься спортом…». Подписчики певицы тут же отреагировали на эти слова и начали поздравлять ее с очередной беременностью.

Сама исполнительница никак не комментирует сложившуюся ситуацию.