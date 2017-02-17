«Первый канал» готовит новый музыкальный телепроект

Сообщается, что в шоу примут участие вокалисты и музыкальные эксперты.

Культура

Российский телеканал «Первый» открыл сразу два кастинга на новый вокальный проект. Об этом сказано на официальном сайте канала .

Сообщается, что в шоу примут участие вокалисты и музыкальные эксперты. При этом попробовать свои силы смогут как дети, так и взрослые. На кастинг вокалистов могут подать заявку претендент в возрасте от 7 до 77 лет с достойными музыкальными данным.

Так же на кастинге экспертов ждут тех, у кого есть должное музыкальное образование. Также приветствуется опыт преподавания и игры на инструменте.