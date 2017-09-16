http://7info.ru/news/world-culture/pamela_anderson_obnazhilas_vmeste_s_baletnym_artistom_iz_ukrainy_foto/
Памела Андерсон обнажилась вместе с балетным артистом из Украины (фото)
Культура 199
Звезды предстали на обложке глянца полностью обнаженными. Как сообщает
Рен-ТВ , актриса осталась под сильнейшим впечатлением от своего партнера.
Памела Андерсон обнажилась вместе с балетным артистом из Украины (фото)
Культура 199
По словам актрисы, она осталась под сильнейшим впечатлением от своего партнера по фотосессии
Секс-символ 1990-х Памела Андерсон приняла участие в откровенной фотосессии с известным украинским танцором балета Сергеем Полуниным.
Съемки проходили специально для британского журнала King Kong.
Звезды предстали на обложке глянца полностью обнаженными. Как сообщает
Откровенная фотосессия молодого артиста и 50-летней модели вызвала широкий интерес у пользователей Сети. Журнал обещает в ближайшее время опубликовать более полную подборку фотографий.
Фото обложки: instagram.com/kingkongmagazine