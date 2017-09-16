Памела Андерсон обнажилась вместе с балетным артистом из Украины (фото)

По словам актрисы, она осталась под сильнейшим впечатлением от своего партнера по фотосессии

Культура

Секс-символ 1990-х Памела Андерсон приняла участие в откровенной фотосессии с известным украинским танцором балета Сергеем Полуниным.

Съемки проходили специально для британского журнала King Kong.

Звезды предстали на обложке глянца полностью обнаженными. Как сообщает Рен-ТВ , актриса осталась под сильнейшим впечатлением от своего партнера.

Откровенная фотосессия молодого артиста и 50-летней модели вызвала широкий интерес у пользователей Сети. Журнал обещает в ближайшее время опубликовать более полную подборку фотографий.

Фото обложки: instagram.com/kingkongmagazine