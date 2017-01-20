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http://7info.ru/news/world-culture/palmira_lishilas_chasti_antichnogo_nasledija/

Пальмира лишилась части античного наследия
От рук боевиков пострадали часть античного амфитеатра и античный тетрапилон.

Культура   132

Боевики запрещённой в России организации ИГ показательно разрушили в Пальмире часть античного амфитеатра и знаменитый античный тетрапилон, пишет в пятницу, 20 января, РИА Новости со ссылкой на сирийский государственный телеканал.

Речь идёт о том самом амфитеатре, где после освобождения города, в мае прошлого года, дали концерт Валерий Гергиев и Сергей Ролдугин.

По данным издания, пока непонятно, как сильно пострадали бесценные объекты исторического наследия. В распоряжении сирийского телеканала оказалось лишь несколько спутниковых снимков, на которых видны значительные разрушения. Властями страны подлинность этих кадров ещё не подтверждена.

Местная пресса сообщает также о казнях, которые учинили боевики. По некоторым данным, казнено 12 пленных - учителей и военных. 