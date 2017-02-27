«Оскар» 2017 года за лучший фильм «присудили» дважды

Зрителям дважды объявили победителя в номинации «Лучший фильм», притом это были разные фильмы.

Культура

Финал «Оскара»-2017 запомнится публике конфузом. Возможно, он повеселил публику, но лауреатам явно было не до смеха.

Как пишет «WOMAN.RU» в понедельник, 27 февраля, зрителям дважды объявили победителя в номинации «Лучший фильм», притом это были разные фильмы.

Большинство «Оскаров» собрал фильм «Ла-Ла Ленд», пишет издание. «Лучшим режиссёром» был назван Дэмьен Шазелл, а «Лучшей актрисой» - Эмма Стоун. После таких «прелюдий» никто практически не сомневался, что и «Лучшим фильмом» окажется «Ла-Ла Ленд». Актёр Уоррен Битти так и заявил, вскрыв конверт. Участники и создатели фильма в радостном воодушевлении поднялись на сцену для ответных слов…

Чтобы услышать от оргкомитета и того же Битти, что произошла ошибка. «Оскароносным» фильмом был на деле «Лунный свет». В номинации «Лучшая мужская роль» взял «Оскара» в итоге Кейси Аффлек, а не звезда «Ла-Ла Ленда» Райан Гослинг.

Как сообщает издание, продюсер Джордан Хоровитц, Уоррен Битти и ведущий церемонии Джимми Киммел пытались разобраться в путанице, но факт остаётся фактом – «Оскар» 2017 года не обошёлся без скандальчика.