Опубликован рейтинг популярных треков 2016 года по версии «Яндекс»

Во главе рейтинга оказалась певица Ёлки с песней «Грею счастье».

Культура

Работники сервиса «Яндекс.Музыка» составили список наиболее часто прослушиваемых русскоязычных песен за 2016 год, передает Дейта.ru .

Во главе рейтинга оказалась певица Ёлки с песней «Грею счастье». Места в тройке лидеров поделены между исполнителем Alekseev с треком «Пьяное солнце» и группой «Сплин» с легендарным треком «Выхода нет».

В десятку лучших треков 2016 года попали певица LOBODA с треком «К чёрту любовь», «Лабутены» группы «Ленинград», Мне нравится «Егора Крида», «Навернопотомучто» группы «Время и стекло». Также в уходящем году отметились «Би-2», «Потап и Настя» и «Земфира».

Отметим, что наиболее популярными востребованными исполнителями в поисковике стали Егор Крид и группа «Ленинград».