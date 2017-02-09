Опять за свое: Алексей Панин выложил «горячее» фото со своей собакой

Фото вызвало резонанс в Сети и в очередной раз напомнило о скандале, случившемся с актером не так давно.

Культура

Скандально известный российский актер Алексей Панин продолжает шокировать общественность. Так, мужчина опубликовал фото, на котором он стоит в одном полотенце, держа в руках свою собаку по кличке Мотя, пишет АН .

Отметим, что фото вызвало резонанс в Сети и в очередной раз напомнило о скандале, случившемся с актером не так давно.

Ранее в интернете появилось видео, на котором якобы Алексей Панин вступает в интимную близость с животным. Сам актер не раз опровергал эти слухи и утверждал, что видеоматериал сфабрикован.