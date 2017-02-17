Он вернулся: второй «Терминатор» выйдет в российский прокат в формате 3D

Представители компании «Вольга» заявила о том, что премьера фильма состоится 24 августа 2017 года.

Культура

Представители компании «Вольга» заявила о том, что 24 августа 2017 года в российских кинотеатрах состоится премьера 3D-версии фильма «Терминатор 2: Судный день».

Сообщается, что картина выйдет на экраны страны одновременно с мировой датой выхода ленты в прокат. При этом такая дата выбрана далеко неслучайно: согласно прологу фильма в конце августа 20 лет назад и началась война людей и машин.