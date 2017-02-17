Представители компании «Вольга» заявила о том, что 24 августа 2017 года в российских кинотеатрах состоится премьера 3D-версии фильма «Терминатор 2: Судный день».
Сообщается, что картина выйдет на экраны страны одновременно с мировой датой выхода ленты в прокат. При этом такая дата выбрана далеко неслучайно: согласно прологу фильма в конце августа 20 лет назад и началась война людей и машин.
Отметим, что руководство «Вольги» уверено в успехе «Терминатора», поскольку 3D-версии кинохитов показали востребованность у российской аудитории. Так, в 2012 году «Титаник» собрал почти 400 миллионов рублей и привел в кинотеатры порядка 1,5 миллиона зрителей, передает ProfiCinema.