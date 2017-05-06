http://7info.ru/news/world-culture/olga_buzova_shokirovala_fanatov_eroticheskim_tancem/
Ольга Бузова шокировала фанатов эротическим танцем
Культура 31
Известная российская телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками в
Instagram откровенным видео, в котором звезда станцевала эротический танец, пишет ФАН .
Ольга Бузова шокировала фанатов эротическим танцем
Культура 31
Поклонники раскритиковали природные данные звезды, в частности ее маленькую грудь.
Известная российская телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками в
Примечательно, что многие поклонники знаменитости негативно отреагировали на опубликованный ролик. Так, фанаты раскритиковали природные данные девушки, в частности маленькую грудь.
Отметим, что в ответ маленькую грудь обвинила подписчиков в отсутствии мозгов.