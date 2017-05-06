Ольга Бузова шокировала фанатов эротическим танцем

Поклонники раскритиковали природные данные звезды, в частности ее маленькую грудь.

Культура

Известная российская телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным видео, в котором звезда станцевала эротический танец, пишет ФАН .

Примечательно, что многие поклонники знаменитости негативно отреагировали на опубликованный ролик. Так, фанаты раскритиковали природные данные девушки, в частности маленькую грудь.

Отметим, что в ответ маленькую грудь обвинила подписчиков в отсутствии мозгов.